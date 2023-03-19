Холанн: Наступил самый важный отрезок сезона

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценил шансы команды завоевать три трофея в текущем сезоне.

«Сейчас наступил такой отрезок сезона, когда мы должны играть на максимуме. Сейчас все будет решаться, и мы должны демонстрировать свою лучшую игру», — цитирует Холанна официальный сайт «горожан».

Напомним, «Манчестер Сити» продолжает вести борьбу за победу в Кубке Англии. Также команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Баварией». Помимо этого, подопечные Хосепа Гвардиолы активно преследуют «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера на пять очков.