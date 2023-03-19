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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн: Наступил самый важный отрезок сезона

19 Марта 2023 • 13:56 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
отменен

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценил шансы команды завоевать три трофея в текущем сезоне.

«Сейчас наступил такой отрезок сезона, когда мы должны играть на максимуме. Сейчас все будет решаться, и мы должны демонстрировать свою лучшую игру», — цитирует Холанна официальный сайт «горожан».

Напомним, «Манчестер Сити» продолжает вести борьбу за победу в Кубке Англии. Также команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Баварией». Помимо этого, подопечные Хосепа Гвардиолы активно преследуют «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера на пять очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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