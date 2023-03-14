Гвардиола рассказал, в чём необходимо прибавить де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника команды Кевина де Брёйне.

Испанский специалист отметил, что текущий сезон получился непростым из-за чемпионата мира, который проходил зимой. По мнению Гвардиолы, 31-летнему бельгийцу стоит лучше делать на поле простые вещи, даже несмотря на его умение отдавать результативные передачи.

«У де Брёйне невероятная способность отдавать голевые передачи, видеть поле так, как не видит другой. Однако всегда говорю, что эти компоненты будут расти, если делать простые вещи. Не терять мяч, лучше двигаться, и добавлять в это движение скорости», — цитирует Гвардиолу Goal.

В нынешнем сезоне де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» 34 игры, забил пять голов и отдал 18 результативных передач.