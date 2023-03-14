Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, в чём необходимо прибавить де Брёйне

14 Марта 2023 • 14:10 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
отменен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника команды Кевина де Брёйне.

Испанский специалист отметил, что текущий сезон получился непростым из-за чемпионата мира, который проходил зимой. По мнению Гвардиолы, 31-летнему бельгийцу стоит лучше делать на поле простые вещи, даже несмотря на его умение отдавать результативные передачи.

«У де Брёйне невероятная способность отдавать голевые передачи, видеть поле так, как не видит другой. Однако всегда говорю, что эти компоненты будут расти, если делать простые вещи. Не терять мяч, лучше двигаться, и добавлять в это движение скорости», — цитирует Гвардиолу Goal.

В нынешнем сезоне де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» 34 игры, забил пять голов и отдал 18 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
14:40 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» выбрал тренера на замену Конте и надеется на его помощь с Кейном слухи
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Ковачич предложил себя топ-клубу Серии А
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг принял решение по будущему Линделофа
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересован в трансфере защитника «Интера»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, в чём необходимо прибавить де Брёйне
14:10 · Англия. Премьер-лига
​Эмери не отказался от Гендузи
13:58 · Англия. Премьер-лига
Митома получит значительную прибавку к зарплате 1
13:54 · Англия. Премьер-лига
Кейн может принять неожиданное решение по своему будущему слухи
13:51 · Англия. Премьер-лига
Штах пока далёк от перехода в «Ливерпуль»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола является большим поклонником Йошко Гвардиола
13:25 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Не думаю, что ничья в первом матче с «РБ Лейпцигом» – плохой результат»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Постараемся совершить нечто особенное в Мадриде»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Каррагеру и Сунессу должно быть стыдно за празднование разгрома над «Манчестер Юнайтед»
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может усилиться игроком «Наполи»
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сейчас не рассматривает всерьёз трансфер Кейна
Все новости
Рекомендуем