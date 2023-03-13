Де Брёйне: «АПЛ изменилась, теперь скромные команды тоже могут тратить большие деньги»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал, как изменилась Английская премьер-лига в последние годы.

«Английская премьер-лига изменилась, теперь скромные команды тоже могут тратить большие деньги и покупать более качественных футболистов. Все клубы поддерживают высокий уровень. С каждым годом становится всё сложнее. Мы идём на втором месте, но при этом продолжаем выступления во всех турнирах», – сказал де Брёйне на пресс-конференции перед матчем с «РБ Лейпцигом».

На счету Де Брёйне 4 гола и 12 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.