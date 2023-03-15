Гвардиола: «Если бы Холанн забил 6 голов, в будущем ему бы стало скучно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему заменил нападающего Эрлинга Холанна в середине второго тайма ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Напомним, норвежец оформил пента-трик, став третьим футболистом в истории турнира, который смог забить 5 голов в одном матче.

«Если бы Холанн забил 6 голов в одном матче в возрасте 22 лет, в будущем ему бы стало скучно. Он забив 5 голов за 60 минут. Невероятный парень с отличным менталитетом», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее оформить пента-трик в Лиге чемпионов удавалось лишь двум игрокам – Лионелю Месси и Луису Адриано.