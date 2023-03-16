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Булыкин: «Видно, что Холанн врывается на уровень Месси и Роналду»

16 Марта 2023 • 18:17 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
отменен

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин сравнил звезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна с такими футбольными иконами как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Холанн – это уже главный козырь «Манчестер Сити». Как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов много забивает. Видно, что парень врывается на уровень Месси и Роналду и о себе ещё точно заявит», - цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, что позавчера Холанн в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Зальцбурга» оформил пента-трик, прибив немецкую команду в ответной встрече. В итоге игра завершилась со счётом 7:0 и 8:1 по итогу двух встреч.

Экс-нападающий добавил, что не понял поступка Хосепа Гвардиолы, который заменил Холанна по ходу матча, ведь норвежец мог забить гостям из Германии ещё больше голов.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Дмитрий Булыкин Эрлинг Холанн
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