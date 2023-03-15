Журналист Педрероль: «Гвардиола специально заменил Холанна, чтобы сохранить рекорд Месси»

Испанский журналист Хосеп Педрероль объяснил, почему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заменил Эрлинга Холанна в середине второго тайма в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Напомним, к моменту своего ухода с поля норвежец забил 5 голов в ворота немецкого клуба. В Лиге чемпионов пента-трик до Холанна оформляли всего два футболиста – Луис Адриано и Лионель Месси.

«Гвардиола специально заменил Холанна, чтобы сохранить рекорд Месси. Эрлинг, переезжай в Испанию. Здесь ты сможешь добиться большего успеха», – заявил Педрероль в эфире El Chiringuito TV.