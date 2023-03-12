Аканджи: «Надеюсь, сможем выиграть все трофеи»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. Швейцарец надеется одержать победу во всех возможных соревнованиях и оформить с командой золотой требл.

«В этом сезоне мы все ещё можем выиграть три трофея. Надеюсь, мы завоюем их все. Это будет непросто, но мы будем бороться до конца сезона, и я надеюсь, что сможем поднять над головой все кубки», – заявил Аканджи в интервью Football Daily.

Напомним, Аканджи присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом из дортмундской «Боруссии». Швейцарец сейчас является основным защитником команды Хосепа Гвардиолы.