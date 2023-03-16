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Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Холанна с «Манчестер Сити»

16 Марта 2023 • 15:09 Комментировать (1)
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
отменен

«Манчестер Сити» прописал сумму отступных в контракте со своим нападающим Эрлингом Холанном. По информации от журналиста Фабрицио Романо, норвежец будет доступен по цене в размере 198 миллионов евро. Если кто-то решится на трансфер, Эрлинг станет вторым самым дорогим футболистом в истории после Неймара.

При этом отмечается, что сумма отступных недоступна для клубов из Английской премьер-лиги. Ранее ходили слухи, что в трансфере Холанна якобы заинтересован мадридский «Реал».

Напомним, Холанн в этом сезоне уже успел забить 39 голов во всех турнирах. Норвежец проводит дебютную кампанию за «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Марта 2023 в 16:14
ай.. перец канчай спаць.. не тяни ризину!.. А-ха-ха-ха! )))
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