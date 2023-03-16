Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Холанна с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» прописал сумму отступных в контракте со своим нападающим Эрлингом Холанном. По информации от журналиста Фабрицио Романо, норвежец будет доступен по цене в размере 198 миллионов евро. Если кто-то решится на трансфер, Эрлинг станет вторым самым дорогим футболистом в истории после Неймара.

При этом отмечается, что сумма отступных недоступна для клубов из Английской премьер-лиги. Ранее ходили слухи, что в трансфере Холанна якобы заинтересован мадридский «Реал».

Напомним, Холанн в этом сезоне уже успел забить 39 голов во всех турнирах. Норвежец проводит дебютную кампанию за «горожан».