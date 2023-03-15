Гвардиола провёл переговоры с Макаллистером

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провёл беседу с полузащитником «Брайтона» Алексисом Макаллистером на предмет его возможного перехода в стан «горожан». Об этом сообщает TNT Sports Argentina.

По информации источника, после этого 24-летний аргентинец стал серьёзным кандидатом на переход в «Манчестер Сити» следующим летом. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Челси» и «Арсенал».

Действующий контракт Макаллистера с «Брайтоном» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 42 миллиона евро.

В текущем розыгрыше АПЛ полузащитник провёл 21 матч, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.