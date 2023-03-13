Гюндоган до сих пор не принял решение по будущему

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган до сих пор не определился со своим будущим. Немец пока взял время на паузу, чтобы обсудить ситуацию со своей семьёй. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «горожан» дало футболисту время на раздумья, не установив при этом чёткого дедлайна.

Ранее сообщалось, что Гюндоган хочет остаться в «Манчестер Сити», хотя к футболисту в то же время проявляется интерес каталонская «Барселона», испытывающая финансовые трудности.

У Гюндогана остаются считанные месяцы до истечения срока контракта. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить футболиста в составе.