Луис Диас должен вернуться на поле в матче против «Манчестер Сити»

Стало известно, когда тренерский штаб «Ливерпуля» ожидает возвращение на поле вингера Луиса Диаса. По информации от журналиста Джеймса Пирса, колумбиец должен впервые выйти на газон после травмы в матче против «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, который состоится после международной паузы.

В данный момент Диас пока продолжает тренироваться индивидуально. Напомним, большую часть нынешнего сезона Луис пропустил из-за повреждения.

Диас перешёл в «Ливерпуль» зимой 2022 года из «Порту». Футболист стоил мерсисайдскому клубу 40 миллионов евро. На счету вингера три гола и два ассиста в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.