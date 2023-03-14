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Гвардиола является большим поклонником Йошко Гвардиола

14 Марта 2023 • 13:31 Комментировать
Бохум
...
РБ Лейпциг
18.03 17:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. По информации от The Athletic, наставник «горожан» является большим поклонником хорвата вместе со спортивным директором Чики Бегиристайном.

Как сообщает источник, тренер «Манчестер Сити» уже успел обсудить с Гвардиолом потенциальный переход грядущим летом. Тем не менее, для трансфера «горожанам» нужно выиграть конкуренцию у мадридского «Реала», «Челси» и «Ливерпуля».

Услуги Гвардиола будут стоить потенциальным покупателям минимум 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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