Йошко Гвардиол не сделал ни одного отбора и перехвата в матче с «Манчестер Сити»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол провёл неудачный матч против «Манчестер Сити», который проходил в рамках ответной игры ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» разгромили немцев со счётом 7:0.

Статистическая контора Squawka сообщает, что во время матча против «Манчестер Сити» Гвардиол не сделал ни одного успешного отбора или перехвата. Эта игра оказалась для хорвата одной из самых провальных в нынешнем сезоне.

Напомним, Гвардиола ранее связывали с мадридским «Реалом», «Ливерпулем», «Челси» и тем же «Манчестер Сити». Ходили слухи, что «РБ Лейпциг» будет требовать за игрока свыше 100 миллионов евро.