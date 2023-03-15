Гвардиола: «Наполи» – лучшая команда в Европе в этом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшую европейскую команду нынешнего сезона. Выбор испанского специалиста пал на «Наполи», который сейчас уверенно лидирует в Серии А с отрывом в 18 очков от второго места.

«Наполи» – лучшая команда в Европе в этом сезоне, если говорить о стиле игры. Я вы выбирал между ними и «Арсеналом», – заявил Гвардиола на пресс-конференции после разгромной победы своей команды над «РБ Лейпцигом» (7:0).

Сегодня у «Наполи» будет уникальная возможность впервые в своей истории выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для этого команде Лучано Спаллетти достаточно не упустить преимущества в два гола в ответном матче с «Айнтрахтом» у себя дома.