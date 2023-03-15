Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Наполи» – лучшая команда в Европе в этом сезоне»

15 Марта 2023 • 13:09 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
отменен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшую европейскую команду нынешнего сезона. Выбор испанского специалиста пал на «Наполи», который сейчас уверенно лидирует в Серии А с отрывом в 18 очков от второго места.

«Наполи» – лучшая команда в Европе в этом сезоне, если говорить о стиле игры. Я вы выбирал между ними и «Арсеналом», – заявил Гвардиола на пресс-конференции после разгромной победы своей команды над «РБ Лейпцигом» (7:0).

Сегодня у «Наполи» будет уникальная возможность впервые в своей истории выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для этого команде Лучано Спаллетти достаточно не упустить преимущества в два гола в ответном матче с «Айнтрахтом» у себя дома.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.03.23 в 22:30
Саутгемптон Саутгемптон
Брентфорд Брентфорд
2.75 3.20 2.80
Видео
15.03.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.73 3.80 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Марта
13:58 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Холанн мог забить 6 или 7 голов в ворота «РБ Лейпцига», если бы Гвардиола его не заменил»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Де Дзерби меняет многие вещи в английском футболе»
13:26 · Англия. Премьер-лига
Журналист Педрероль: «Гвардиола специально заменил Холанна, чтобы сохранить рекорд Месси»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник ЦСКА может продолжить карьеру в АПЛ
13:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Наполи» – лучшая команда в Европе в этом сезоне»
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» летом хочет приобрести хавбека «Брайтона»
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продлить контракт с Ковачичем
12:49 · Англия. Премьер-лига
Масалитин: «Холанн творит чудеса, он в чемпионате всех выносит, когда ловит свою игру»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Масалитин назвал клубы, которые составят конкуренцию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
12:34 · Англия. Премьер-лига
Азар может получить больше игрового времени в «Реале», если изменит своё отношение к делу 1
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Эдуар Менди всё ещё далеки от соглашения по новому контракту
12:24 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за что «Челси» может досрочно выгнать Поттера
12:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Из-за «Реала» я пережил много тяжёлых моментов» 2
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Челси» хотят купить чемпиона мира
12:00 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Остановить Винисиуса – большой вызов»
Все новости
Рекомендуем