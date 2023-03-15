Стоунс: «Очень счастлив за Холанна»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал пента-трик Эрлинга Холанна во вчерашнем матче против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов. Напомним, «горожане» выиграли 7:0 и вышли в четвертьфинал.

«Очень счастлив за Холанна. Хочется продолжать писать ему забавные сообщения на мячах, которыми он забил много голов. Я думаю, он будет становиться только лучше. Все в команде рады за Эрлинга», – сказал Стоунс в послематчевом интервью.

Холанн в нынешнем сезоне забил уже 39 голов во всех турнирах. Лишь один их них Эрлинг забил в национальных кубках. Норвежец является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов.