Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продлил свой контракт до 2028 года. Аргентинец переподписал соглашение на более выгодных условиях, о чём сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Источника утверждает, что совсем скоро «Манчестер Сити» официально объявит о новом контракте с Альваресом. Хулиан перебрался в стан «горожан» лишь прошлым летом, но выступления нападающего на победном для Аргентины чемпионате мира заставили руководство «Манчестер Сити» дать Альваресу контракт на улучшенных условиях.

В этом сезоне Хулиан провёл двадцать матчей в Английской премьер-лиге, где отметился пятью забитыми голами.