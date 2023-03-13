Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Не чувствую давление от того, что на «Манчестер Сити» надеется вся Англия»

13 Марта 2023 • 15:52 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
отменен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не чувствует давления от того, что его команда осталась одной из немногих, которая представляет Англию в Лиге чемпионов. Напомним, из турнира недавно вылетел «Тоттенхэм». «Ливерпуль» в первой встрече ⅛ финала безнадёжно проиграл «Реалу» 2:5. Пока лишь одна команда из Англии вышла в четвертьфинал – «Челси».

«Не чувствую давление от того, что на «Манчестер Сити» надеется вся Англия. Да, мы представляем эту страну, но клубы из других государств тоже считают, что их чемпионаты самые сильные. Не могу назвать АПЛ лучшей в мире. Она также хороша, как и чемпионаты Германии, Испании, Италии и Франции», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
16:44 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган до сих пор не принял решение по будущему
16:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Наш сезон будут судить по Лиге чемпионов»
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино пока отказывается вступать в переговоры с другими клубами
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лето бросит все силы на трансфер Френки де Йонга
16:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У Холанна очень сильный менталитет»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У Холанна очень сильный менталитет»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не чувствую давление от того, что на «Манчестер Сити» надеется вся Англия»
15:44 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «АПЛ изменилась, теперь скромные команды тоже могут тратить большие деньги»
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фулхэма»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Нас ждёт очень сложный матч против «РБ Лейпцига»
14:50 · Англия. Премьер-лига
Зидан интенсивно учит английский язык
14:44 · Англия. Премьер-лига
Джибриль Сиссе: «Если «Ливерпуль» финиширует в топ-4, команда покажет сильный менталитет»
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед планирует отдать Элангу в аренду в следующем сезоне
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отправит Пельистри в аренду на следующий сезон
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Ливерпуль»: назван фаворит на Беллингема
Все новости
Рекомендуем