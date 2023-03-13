Гвардиола: «Не чувствую давление от того, что на «Манчестер Сити» надеется вся Англия»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не чувствует давления от того, что его команда осталась одной из немногих, которая представляет Англию в Лиге чемпионов. Напомним, из турнира недавно вылетел «Тоттенхэм». «Ливерпуль» в первой встрече ⅛ финала безнадёжно проиграл «Реалу» 2:5. Пока лишь одна команда из Англии вышла в четвертьфинал – «Челси».

«Не чувствую давление от того, что на «Манчестер Сити» надеется вся Англия. Да, мы представляем эту страну, но клубы из других государств тоже считают, что их чемпионаты самые сильные. Не могу назвать АПЛ лучшей в мире. Она также хороша, как и чемпионаты Германии, Испании, Италии и Франции», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.