Гвардиола: «Все в команде воодушевлены новым контрактом Альвареса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о продлении контракта с нападающим Хулианом Альваресом. Напомним, аргентинец подписал новую сделку до 2028 года с повышением зарплаты.

«Все в команде воодушевлены новым контрактом Альвареса. Хулиан заслужил это и получил справедливую новую зарплату», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Бёрнли» в четвертьфинале Кубка Англии.

Альварес в нынешнем сезоне уже пять раз отличался в Английской премьер-лиге. «Манчестер Сити» продлил контракт футболиста из-за его успешных выступлений на победном для сборной Аргентины чемпионате мира в Катаре.