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У Холанна нет отступных в контракте с «Манчестер Сити»

17 Марта 2023 • 13:46 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
отменен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не имеет прописанной суммы отступных в своём контракте с «горожанами». Об этом утверждает журналист Рубен Уриа.

Ранее сообщалось, что в контракте Холанна с «Манчестер Сити» есть сумма отступных в размере свыше 190 миллионов евро. Тем не менее, источник утверждает, что любая команда, заинтересованная в услугах норвежца, должна провести переговоры с «горожанами» и договариваться о сумме компенсации.

Холанн в этом сезоне забил уже 39 голов во всех турнирах. Недавно норвежец положил пента-трик в ворота «РБ Лейпцига» в ответной игре ⅛ финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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