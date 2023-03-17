У Холанна нет отступных в контракте с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не имеет прописанной суммы отступных в своём контракте с «горожанами». Об этом утверждает журналист Рубен Уриа.

Ранее сообщалось, что в контракте Холанна с «Манчестер Сити» есть сумма отступных в размере свыше 190 миллионов евро. Тем не менее, источник утверждает, что любая команда, заинтересованная в услугах норвежца, должна провести переговоры с «горожанами» и договариваться о сумме компенсации.

Холанн в этом сезоне забил уже 39 голов во всех турнирах. Недавно норвежец положил пента-трик в ворота «РБ Лейпцига» в ответной игре ⅛ финала Лиги чемпионов.