Гвардиола: «У Холанна очень сильный менталитет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру нападающего Эрлинга Холанна в нынешнем сезоне. Напомним, норвежец является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги с 28 голами в активе.

«У Холанна очень сильный менталитет. Особенно в тех моментах, когда он не смог реализовать шанс. Эрлинг всегда пытается перенастроиться и попробовать снова. У меня были игроки с похожим менталитетом в «Барселоне», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Холланн проводит свой первый сезон за «Манчестер Сити». Ранее норвежец выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию», из которой перебрался на «Этихад» за 60 миллионов евро.