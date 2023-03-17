«Манчестер Сити» готов продлить контракт с Уокером

«Манчестер Сити» выразил готовность продлить контракт со своим защитником Кайлом Уокером, который выступает за команду с лета 2017 года. По информации от журналиста Роба Доусона, стороны скоро начнут переговоры.

Действующий контракт англичанина с «Манчестер Сити» истекает летом 2024 года. Главный тренер Хосеп Гвардиола хочет оставить 32-летнего фуллбека в команде, невзирая на возраст и недавний скандал с участием футболиста в баре.

В этом сезоне Уокер провёл 17 матчей в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее ходили слухи, что «горожане» не прочь избавиться от Кайла грядущим летом.