Масалитин: «Холанн творит чудеса, он в чемпионате всех выносит, когда ловит свою игру»

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил выступления форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна во вчерашней игре с «РБ Лейпцигом» в рамках ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, норвежец оформил пента-трик и помог своей команде одержать разгромную победу 7:0.

«Холанн просто творит чудеса. Он в чемпионате всех выносит, когда ловит свою игру, сейчас пять мячей забил. Логичный результат матча», – заключил Масалитин в беседе с Газета.Ру.

До Холанна пента-трик в Лиге чемпионов оформляли только два человека – экс-игрок московского «Спартака» Луис Адриано и Лионель Месси. На счету Эрлинга 39 голов в этом сезоне во всех турнирах.