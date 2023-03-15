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Масалитин: «Холанн творит чудеса, он в чемпионате всех выносит, когда ловит свою игру»

15 Марта 2023 • 12:49 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
отменен

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил выступления форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна во вчерашней игре с «РБ Лейпцигом» в рамках ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, норвежец оформил пента-трик и помог своей команде одержать разгромную победу 7:0.

«Холанн просто творит чудеса. Он в чемпионате всех выносит, когда ловит свою игру, сейчас пять мячей забил. Логичный результат матча», – заключил Масалитин в беседе с Газета.Ру.

До Холанна пента-трик в Лиге чемпионов оформляли только два человека – экс-игрок московского «Спартака» Луис Адриано и Лионель Месси. На счету Эрлинга 39 голов в этом сезоне во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Валерий Масалитин Эрлинг Холанн
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