Мойес: «Скамакка должен прибавлять»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мыслями относительно игры нападающего Джанлуки Скамакки.

«Молотобойцы» приобрели итальянца у «Сассуоло» летом 2022 года за 36 млн евро, и пока трансфер вряд ли можно назвать удачным – в активе форварда всего три забитых мяча в Премьер-лиге. В прошедшем недавно матче против «Астон Виллы» 24-летний игрок отсутствовал из-за травмы, а в трёх предыдущих встречах чемпионата оставался на скамейке запасных.

«Джанлука хорошо проявляет себя в командной игре, но его физические данные должны быть на значительно более высоком уровне. Мы знаем, чего от него можно ожидать, но недостаточно часто видим это в деле», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо шотландского наставника.