Агуэро: «Холанн мог забить 6 или 7 голов в ворота «РБ Лейпцига», если бы Гвардиола его не заменил»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал пента-трик Эрлинга Холанна в ворота «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов. Напомним, главный тренер «горожан» почти сразу заменил норвежца после пятого забитого гола.

«Этот сумасшедший парень забил аж 5 голов. Холанн мог забить 6 или 7 мячей в ворота «РБ Лейпцига», если бы Гвардиола его не заменил», – сказал Агуэро в прямой трансляции на одной из стриминговых платформ.

Агуэро в своей карьере также отмечался пента-триком в составе «Манчестер Сити». Случилось это в октябре 2015 года, когда аргентинец отгрузил пять мячей в ворота «Ньюкасла» в матче Английской премьер-лиги.