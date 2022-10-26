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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Йорк – о Роналду: «Надо было сделать его капитаном»

26 Октября 2022 • 21:41 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Трёхкратный победитель Английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о положении нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

Бывший футболист вспомнил о разговоре с Роналду, который состоялся полгода назад. Йорк рассказал, что видел в португальском форварде очень большое желание как можно дольше задержаться в английском клубе. Однако за прошедшее лето положение дел сильно поменялось.

«У него оставался год по контракту, надо было сделать его капитаном и попросить повести команду за собой, прежде чем уйти из клуба», - приводит слова Йорка Lord Ping.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Октября 2022 в 22:00
Так он майром был... А-ха-ха-ха...😋
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