Йорк – о Роналду: «Надо было сделать его капитаном»

Трёхкратный победитель Английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о положении нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

Бывший футболист вспомнил о разговоре с Роналду, который состоялся полгода назад. Йорк рассказал, что видел в португальском форварде очень большое желание как можно дольше задержаться в английском клубе. Однако за прошедшее лето положение дел сильно поменялось.

«У него оставался год по контракту, надо было сделать его капитаном и попросить повести команду за собой, прежде чем уйти из клуба», - приводит слова Йорка Lord Ping.