​«Манчестер Юнайтед» выдвинули обвинения

Футбольная ассоциация Англии (ФА) вдвинула обвинения в адрес «Манчестер Юнайтед». Поводом стал эпизод в матче против «Челси», когда футболисты «красных дьяволов» набросились на главного рефери с протестами.

«Манчестер Юнайтед» теперь обвиняется в необеспечении надлежащего поведения своих футболистов на поле. Клуб должен ответить на обвинения до пятницы, 28 октября.

Напомним, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на прошлых выходных не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.