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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» выдвинули обвинения

26 Октября 2022 • 17:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Футбольная ассоциация Англии (ФА) вдвинула обвинения в адрес «Манчестер Юнайтед». Поводом стал эпизод в матче против «Челси», когда футболисты «красных дьяволов» набросились на главного рефери с протестами.

«Манчестер Юнайтед» теперь обвиняется в необеспечении надлежащего поведения своих футболистов на поле. Клуб должен ответить на обвинения до пятницы, 28 октября.

Напомним, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на прошлых выходных не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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