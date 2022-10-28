В «Торино» намерены сохранить Влашича

Руководство «Торино» намерено сохранить в своих рядах хорватского полузащитника Николу Влашича, выступающего за команду из Турина на правах аренды. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в «Торино» довольны игрой 25-летнего футболиста, который всё ещё принадлежит «Вест Хэму» и должен будет вернуться в английский клуб летом следующего года.

В нынешнем сезоне Влашич провёл в составе туринцев 12 матчей, забив в них три мяча и отдав одну результативную передачу. Напомним, что в период с 2018 по 2021 год хорват выступал за московский ЦСКА, за который сумел отличиться 33 раза.