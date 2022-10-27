Де Хеа готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в команде. Об этом сообщает журналист из Manchester Evening News Лори Уитуэлл в социальных сетях.

Действующий контракт испанца с «красными дьяволами» истекает в конце сезона. Обе стороны хотят продлить сотрудничество, но «Манчестер Юнайтед» готов пойти на это только в том случае, если де Хеа согласится на понижение зарплаты.

Де Хеа выступает за манкунианцев с 2011 года и с тех пор успел выиграть с командой один чемпионский титул Английской премьер-лиги. Ранее ходили слухи о возможном возвращении голкипера в испанскую Ла Лигу, где Давид защищал цвета мадридского «Атлетико».