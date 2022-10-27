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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «МЮ»

27 Октября 2022 • 11:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в команде. Об этом сообщает журналист из Manchester Evening News Лори Уитуэлл в социальных сетях.

Действующий контракт испанца с «красными дьяволами» истекает в конце сезона. Обе стороны хотят продлить сотрудничество, но «Манчестер Юнайтед» готов пойти на это только в том случае, если де Хеа согласится на понижение зарплаты.

Де Хеа выступает за манкунианцев с 2011 года и с тех пор успел выиграть с командой один чемпионский титул Английской премьер-лиги. Ранее ходили слухи о возможном возвращении голкипера в испанскую Ла Лигу, где Давид защищал цвета мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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