Экс-игрок сборной Норвегии Фьёртофт вступился за Антони

Бывший игрок сборной Норвегии Ян Оге Фьёртофт вступился за вингера «Манчестер Юнайтед» Антони, который подвергся критике от наставника манкунианцев Эрика тен Хага и легенды «красных дьяволов» Пола Скоулза за свой финт в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против молдавского «Шерифа» (3:0).

«Антони исполнил разворот. И что?! Оставьте парня в покое, пусть получает удовольствие. Неуважение? Думаю, все мы как-нибудь сможем смириться с этим. 22-летний бразилец, любящий футбол, исполнил трюк. Успокойтесь и примите это», — заявил Ян Оге Фьёртофт.

В нынешнем сезоне Антони провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 11 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами. Напомним, что бразилец перешёл в английский клуб минувшим летом из амстердамского «Аякса» за 95 миллионов евро.