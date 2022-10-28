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Экс-игрок сборной Норвегии Фьёртофт вступился за Антони

28 Октября 2022 • 16:16 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:0
Шериф
окончен

Бывший игрок сборной Норвегии Ян Оге Фьёртофт вступился за вингера «Манчестер Юнайтед» Антони, который подвергся критике от наставника манкунианцев Эрика тен Хага и легенды «красных дьяволов» Пола Скоулза за свой финт в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против молдавского «Шерифа» (3:0).

«Антони исполнил разворот. И что?! Оставьте парня в покое, пусть получает удовольствие. Неуважение? Думаю, все мы как-нибудь сможем смириться с этим. 22-летний бразилец, любящий футбол, исполнил трюк. Успокойтесь и примите это», — заявил Ян Оге Фьёртофт.

В нынешнем сезоне Антони провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 11 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами. Напомним, что бразилец перешёл в английский клуб минувшим летом из амстердамского «Аякса» за 95 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ян Оге Фьёртофт Антони
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Комментарии (1)
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NOBODY
28 Октября 2022 в 17:24
а в чем неуважение-то????
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