«Бавария» положила глаз на полузащитника «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» следующим летом хочет пополнить свои ряды полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом, который может покинуть клуб на правах свободного агента. Эту информацию на своей странице в социальных сетях обнародовал журналист Грэм Бэйли.

Пока неизвестно, подпишет ли Гюндоган с «Манчестер Сити» новый контракт. Главный тренер Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить немца в команде, но полузащитник может иметь свои взгляды на этот счёт.

Ранее Гюндоган выступал в Бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии», в составе которой становился чемпионом Бундеслиги и брал Кубок Германии. Также в 2013 году хавбек сыграл за «шмелей» в финале Лиги чемпионов, но его гол с пенальти не помог избежать поражения 1:2 от «Баварии».