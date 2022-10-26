Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» положила глаз на полузащитника «Манчестер Сити»

26 Октября 2022 • 15:15 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.90 2 1.28
29.10 14:30

Мюнхенская «Бавария» следующим летом хочет пополнить свои ряды полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом, который может покинуть клуб на правах свободного агента. Эту информацию на своей странице в социальных сетях обнародовал журналист Грэм Бэйли.

Пока неизвестно, подпишет ли Гюндоган с «Манчестер Сити» новый контракт. Главный тренер Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить немца в команде, но полузащитник может иметь свои взгляды на этот счёт.

Ранее Гюндоган выступал в Бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии», в составе которой становился чемпионом Бундеслиги и брал Кубок Германии. Также в 2013 году хавбек сыграл за «шмелей» в финале Лиги чемпионов, но его гол с пенальти не помог избежать поражения 1:2 от «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
15:19 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Конечно, я надеюсь поехать на чемпионат мира со сборной Англии»
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» положила глаз на полузащитника «Манчестер Сити»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Понимаю, что нахождение Магуайра на скамейке невыгодно для сборной Англии, но я работаю на «МЮ»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Диаш: «Матчи в Лиге чемпионов даются куда проще, чем в АПЛ»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Пока всем игрокам нравится работать с Поттером» 1
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду сыграет завтра, Варан вылетел до начала чемпионата мира»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Я пришёл в «МЮ» не для того, чтобы сидеть на лавке»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Марсьяль всё ещё травмирован»
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может заменить Осимхена на Роналду 1
13:59 · Англия. Премьер-лига
Шоу рассказал о своих отношениях с Маласией
13:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп был зол на себя, когда «Аякс» приобрёл Тадича
13:46 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Жезус не тот человек, который будет забивать по 25-30 голов за сезон»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Шик может оказаться в английском топ-клубе
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает вести переговоры с Жоржиньо по новому контракту
12:11 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Спортинг» мечтает о возвращении Роналду
Все новости
Рекомендуем