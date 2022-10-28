​Тен Хаг верит в Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил вопрос о том, сможет ли Криштиану Роналду вернуться на тот уровень, который он демонстрировал в прошлом сезоне.

«Всё зависит от него. Думаю, если учитывать моменты, которые он создаёт, и которые создаёт для него команда, то можно сделать вывод, что он всё ещё способен занимать правильные позиции и завершать моменты. Так что это возможно», - сказал тен Хаг журналистам на пятничной пресс-конференции.

В сезоне 2022/2023 Криштиану Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей. Звёздный португалец забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.