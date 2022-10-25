Роналду возобновил тренировки в общей группе «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возобновил тренировки с остальной командой. Об этом сообщает журналист Тайрелл Маршалл из местного издания Manchester Evening News.

Ранее португалец был отстранён от тренировок в общей группе из-за отказа выйти на замену в матче с лондонским «Тоттенхэмом». По ходу того же матча, футболист также покинул «Олд Траффорд» перед финальным свистком, что ещё больше разозлило главного тренера Эрика тен Хага.

Таким образом, Криштиану может вернуться на поле уже в матче Лиги Европы против молдавского «Шерифа». В нынешнем сезоне на счету португальца всего один гол в АПЛ.