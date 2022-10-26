Шоу рассказал о своих отношениях с Маласией

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о новичке манкунианцев Тирелле Маласии, который вступает на той же позиции, что и англичанин.

Шоу признался, что отлично ладит со своим новым партнёром и всячески его поддерживает.

«Мне очень нравится Тай. Я сижу рядом с ним в раздевалке, он очень приятный парень и отличный игрок. Когда он играет, я хочу, чтобы он делал всё возможное для команды, и я знаю, что он испытывает ко мне те же чувства», — цитирует Шоу официальный сайт английского клуба.

Напомним, Маласиа перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из голландского «Фейеноорда» за 15 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний защитник провёл в составе «красных дьяволов» 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.