Раналдо не включил Роналду в список лучших футболистов в истории...

Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо составил список лучших игроков в истории футбола.

Отметим, что знаменитый бразилец не включил в этот список форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который на текущий момент является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

«Думаю, есть особенная группа игроков, в которую входят Марадона, Месси, Кройф, Беккенбауэр, Пеле, ван Бастен и Роналдиньо. Я бы включил себя в этот список», — цитирует Роналдо The Guardian.

Тем не менее Роналдо подчеркнул, что сравнивать игроков из разных эпох просто невозможно.

Напомним, бразилец завершил игровую карьеру в феврале 2011 года. В бытность футболистом Роналдо дважды выигрывал «Золотой мяч», а также два раза побеждал на чемпионате мира в составе своей национальной сборной.