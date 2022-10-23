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Раналдо не включил Роналду в список лучших футболистов в истории

23 Октября 2022 • 14:54 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Жирона
30.10 18:15

Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо составил список лучших игроков в истории футбола.

Отметим, что знаменитый бразилец не включил в этот список форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который на текущий момент является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

«Думаю, есть особенная группа игроков, в которую входят Марадона, Месси, Кройф, Беккенбауэр, Пеле, ван Бастен и Роналдиньо. Я бы включил себя в этот список», — цитирует Роналдо The Guardian.

Тем не менее Роналдо подчеркнул, что сравнивать игроков из разных эпох просто невозможно.

Напомним, бразилец завершил игровую карьеру в феврале 2011 года. В бытность футболистом Роналдо дважды выигрывал «Золотой мяч», а также два раза побеждал на чемпионате мира в составе своей национальной сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Роналдиньо Пеле Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси Марко Ван Бастен Франц Беккенбауэр Йохан Кройф
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Комментарии (2)
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NOBODY
23 Октября 2022 в 14:59
Раналдо не включил Роналду в список лучших футболистов в истории...

Кто такой РАНАЛДО?????? вы бы еще хреналдо написали )))
Misha_diablo_football
23 Октября 2022 в 15:07
да уж в ЕФ с заголовками беда((...
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