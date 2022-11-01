Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может покинуть «манкунианцев» в статусе свободного агента.

По информации The Sun, игрок национальной команды Англии рассматривает вариант со сменой обстановки и переездом в иностранный чемпионат. Отметим, что контракт форварда истекает по окончанию текущего футбольного сезона. Это означает возможность обсуждения будущего с другими коллективами уже в январе.

Сообщается, что руководство «красных дьяволов» планирует пролонгировать сделку Рэшфорда ещё на год, поскольку это прописано в его договоре. Наставник команды Эрик тен Хаг заинтересован в сохранении Маркуса.

Напомним, что вице-чемпион Европы является воспитанником «Манчестер Юнайтед», выступая за первый состав с сезона 2015/2016.