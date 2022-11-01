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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед» слухи

01 Ноября 2022 • 21:39 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
1:0
Вест Хэм
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может покинуть «манкунианцев» в статусе свободного агента.

По информации The Sun, игрок национальной команды Англии рассматривает вариант со сменой обстановки и переездом в иностранный чемпионат. Отметим, что контракт форварда истекает по окончанию текущего футбольного сезона. Это означает возможность обсуждения будущего с другими коллективами уже в январе.

Сообщается, что руководство «красных дьяволов» планирует пролонгировать сделку Рэшфорда ещё на год, поскольку это прописано в его договоре. Наставник команды Эрик тен Хаг заинтересован в сохранении Маркуса.

Напомним, что вице-чемпион Европы является воспитанником «Манчестер Юнайтед», выступая за первый состав с сезона 2015/2016.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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Комментарии (2)
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snk6565
01 Ноября 2022 в 22:16
Вот уж о ком многие жалеть не будут...а на его место можно найти кого то более перспективного....и не такого вечно вечно подающего надежды
ARTUR
01 Ноября 2022 в 21:47
Он может покинуть не только МЮ , но и футбол , вряд ли кто заметит
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