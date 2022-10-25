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Тен Хаг считает, что Роналду ещё может помочь «Манчестер Юнайтед»

25 Октября 2022 • 01:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется на Криштиану Роналду.

Голландский специалист временно отстранял 37-летнего португальца из-за его отказа выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом», но во взаимоотношениях наставника с нападающим всё не так плохо, как пишут многочисленные английские ресурсы, утверждает журналист Тайрон Маршалл. Тен Хаг по-прежнему хочет сработаться с Роналду, надеясь в ближайшее время найти общий язык. Рулевой считает, что суперзвезда может приносить пользу команде.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Слухи связывают игрока с уходом в январе, а среди претендентов фигурирует лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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