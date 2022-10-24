Экс-игрок сборной Португалии: «Роналду требуется время, чтобы осознать, что он уже не тот»

Бывший полузащитник сборной Португалии Паулу Соуза высказался на тему Криштиану Роналду.

Будущее звёздного форварда в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом из-за его нежелания мириться с ролью игрока запаса.

«Подобные моменты очень тяжело воспринимаются любым футболистом, и то же самое касается Криштиану. Ему нелегко осознавать, что к нему больше не относятся так, как раньше. Потребуется время, чтобы понять, на какой стадии карьеры он находится. Ему действительно непросто», – заявил в интервью Tuttomercatoweb Паулу Соуза.

В текущем сезоне Криштиану Роналду забил два гола и однажды ассистировал товарищам по «Манчестер Юнайтед» в 12 матчах.