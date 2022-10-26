Тен Хаг: «Марсьяль всё ещё травмирован»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что Антони Марсьяль всё ещё залечивает свою травму. Таким образом, французский форвард не примет участие в завтрашнем матче Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

Напомним, Марсьяль получил травму на тренировке, из-за чего пропустил несколько матчей. Также Антони страдал от повреждения в начале сезона.

В нынешней кампании Марсьяль забил два гола и отдал две голевые передачи за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии. Оба своих мяча француз забил в дерби против «Манчестер Сити», когда его команда проиграла со счётом 3:6 на выезде.

Летом Марсьяля думали продать, но в итоге футболист остался на «Олд Траффорд».