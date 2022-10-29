Фред – о финтах Антони: «Если у игрока есть такие качества, то почему он не может демонстрировать их на поле?»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал игру своего одноклубника Антони в матче Лиги Европы с «Шерифом». Напомним, бразильца обвинили в неуважении соперника из-за чрезмерного использования финтов.

«Я и Каземиро не можем выдавать финты, потому что мы это не умеем. Оставьте это атакующим игрокам, таким как Антони, Неймар, Винисиус. Если у игрока есть такие качества, то почему он не может демонстрировать их на поле?», – сказал Фред в интервью после матча.

Напомним, Антони перебрался в «Манчестер Юнайтед» этим летом за 95 миллионов евро из амстердамского «Аякса». На счету футболиста уже три гола в шести матчах АПЛ.