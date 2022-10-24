Фелиш разочарован своим положением в «Атлетико», на игрока по-прежнему претендует топ-клуб из АПЛ

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш всё ближе к уходу.

В СМИ уже давно сообщается о разладе между наставником «матрасников» Диего Симеоне и португальским футболистом. По информации авторитетного издания Sky Sports, недовольство Фелиша лишь усиливается, и на 22-летнего форварда по-прежнему всерьёз претендует «Манчестер Юнайтед», вероятно, планирующий провернуть трансфер уже в январе.

Ранее источники из Испании сообщили о том, что в «Атлетико» не рассматривают возможность продажи Жоау Фелиша зимой. Трудовое соглашение игрока с мадридским клубом действует до 2026 года.