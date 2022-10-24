Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок сборной Англии: «Роналду следует заткнуться и проявить уважение»

24 Октября 2022 • 21:29 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1 1.68 X 4.00 2 4.80
30.10 19:15

Бывший защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон высказался о положении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Летом 37-летний форвард хотел сменить клуб из-за желания выступать в Лиге чемпионов, а недавно отказался выходить на замену в матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

«Ни одному игроку не должно быть дозволено делать всё, что ему вздумается – и всё равно, кто этот игрок. Конечно, заслуги Криштиану очень велики, но он должен уважать своего тренера. Даже если ты не играешь, ты должен заткнуться, пока команда выигрывает. Другое дело, если команда проигрывает каждую неделю – тогда ты можешь пытаться что-то донести до тренера», – цитирует Mirror Джонсона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Глен Джонсон Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
24 Октября 2022 в 22:12
Эх, Геша...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
46 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
0
0
1.56 4.40 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
22:41 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер и «Брайтон» договорились о продлении контракта
22:19 · Англия. Премьер-лига
Эмери возглавил «Астон Виллу» официально
21:57 · Англия. Премьер-лига
Эмери готов возглавить клуб АПЛ
21:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Роналду следует заткнуться и проявить уважение» 1
21:10 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк рассказал, кричит ли на него Клопп
20:42 · Англия. Премьер-лига
Диаш: «Тренировки с Холанном помогают развиваться»
20:28 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова заплатить 7 миллионов евро «Вильярреалу» за Эмери
20:17 · Англия. Премьер-лига
Сон задумался об уходе из «Тоттенхэма», игрок интересен испанскому топ-клубу слухи
17:35 · Англия. Чемпионшип
«Мидлсбро» объявил о назначении Каррика на пост главного тренера клуба 2
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Мукоко
15:10 · Англия. Премьер-лига
Тирни: «Жезус — один из лучших игроков, с кем я играл»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Поттер высказался о ситуации Стерлинга
15:00 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Очень грустно, что у нас много травм»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Кулибали пропустил сегодняшнюю тренировку «Челси»
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Холанн может побить рекорд АПЛ по голам за сезон» 2
Все новости
Рекомендуем