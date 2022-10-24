Экс-игрок сборной Англии: «Роналду следует заткнуться и проявить уважение»

Бывший защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон высказался о положении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Летом 37-летний форвард хотел сменить клуб из-за желания выступать в Лиге чемпионов, а недавно отказался выходить на замену в матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

«Ни одному игроку не должно быть дозволено делать всё, что ему вздумается – и всё равно, кто этот игрок. Конечно, заслуги Криштиану очень велики, но он должен уважать своего тренера. Даже если ты не играешь, ты должен заткнуться, пока команда выигрывает. Другое дело, если команда проигрывает каждую неделю – тогда ты можешь пытаться что-то донести до тренера», – цитирует Mirror Джонсона.