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Гвардиола высказался о «Манчестер Юнайтед»

29 Октября 2022 • 01:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Бывший главный тренер «Барселоны» и «Баварии», а ныне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу текущего положения дел в «Манчестер Юнайтед».

«У меня такое ощущение, будто «Манчестер Юнайтед» возвращается. Наконец «Юнайтед» просыпается», - приводит слова Гвардиолы BBC.

Такой вывод специалист сделал по двум последним матчам «красных дьяволов» - против «Челси» (1:1) и против «Шерифа» (3:0).

Следующий поединок «Манчестер Юнайтед» проведёт на домашнем стадионе. Соперником станет «Вест Хэм Юнайтед». Начало матча – 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:15.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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