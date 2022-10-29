Гвардиола высказался о «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Барселоны» и «Баварии», а ныне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу текущего положения дел в «Манчестер Юнайтед».

«У меня такое ощущение, будто «Манчестер Юнайтед» возвращается. Наконец «Юнайтед» просыпается», - приводит слова Гвардиолы BBC.

Такой вывод специалист сделал по двум последним матчам «красных дьяволов» - против «Челси» (1:1) и против «Шерифа» (3:0).

Следующий поединок «Манчестер Юнайтед» проведёт на домашнем стадионе. Соперником станет «Вест Хэм Юнайтед». Начало матча – 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:15.