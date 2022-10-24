Ван дер Сар: «Хотели сохранить Антони и Мартинеса в «Аяксе»

Спортивный директор амстердамского «Аякса» Эдвин ван дер Сар признался, что голландский клуб перед началом сезона хотел сохранить Антони и Лисандро Мартинеса. Напомним, оба футболиста перешли в «Манчестер Юнайтед».

«Наш план заключался в том, чтобы сохранить Мартинеса и Антони ещё на один сезон. Мы получили предложение от «Арсенала» по обоим игрокам, но сразу дали понять, что они не продаются», – заявил ван дер Сар в интервью The Times.

Напомним, что оба футболиста обошлись летом «Манчестер Юнайтед» в сумму около 170 миллионов евро, если учитывать бонусы. Антони и Мартинес в новом сезоне являются основными в команде.