Экс-игрок «МЮ»: «Каземиро выглядит как футболист другого уровня на фоне остальной команды»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон отметил игру Каземиро.

Бразильский хавбек пополнил ряды «красных дьяволов» минувшим летом, перебравшись из мадридского «Реала».

«Каземиро выглядит как игрок совершенно другого уровня на фоне всех остальных в команде. У него множество сильных сторон, он отлично понимает игру, правильно занимает позицию, совершает перехваты. Отличный футболист. Ему очень быстро удаётся доставлять мяч вперёд, с чем иногда испытывают проблемы другие полузащитники», – приводит BT Sport слова Робсона.

На счету Каземиро по одному голу и результативному пасу в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед».