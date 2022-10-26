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Тен Хаг: «Понимаю, что нахождение Магуайра на скамейке невыгодно для сборной Англии, но я работаю на «МЮ»

26 Октября 2022 • 15:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему центральный защитник Гарри Магуайр потерял место в основном составе. Напомним, недавно англичанин также получил травму, из-за которой пропустил несколько матчей.

«У него есть своя роль. Сейчас ему нужно войти в ритм после травмы. Понимаю, что нахождение Магуайра на скамейке невыгодно для сборной Англии, но я работаю на «Манчестер Юнайтед». Я стараюсь добыть результат для команды», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, на старте сезона Магуайр был основным защитником «красных дьяволов», но затем Рафаэль Варан вытеснил капитана из основы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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