Тен Хаг: «Понимаю, что нахождение Магуайра на скамейке невыгодно для сборной Англии, но я работаю на «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему центральный защитник Гарри Магуайр потерял место в основном составе. Напомним, недавно англичанин также получил травму, из-за которой пропустил несколько матчей.

«У него есть своя роль. Сейчас ему нужно войти в ритм после травмы. Понимаю, что нахождение Магуайра на скамейке невыгодно для сборной Англии, но я работаю на «Манчестер Юнайтед». Я стараюсь добыть результат для команды», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, на старте сезона Магуайр был основным защитником «красных дьяволов», но затем Рафаэль Варан вытеснил капитана из основы.