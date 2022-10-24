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Ван дер Сар: «Не был даже близок к назначению в «МЮ»

24 Октября 2022 • 10:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Спортивный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал слухи о назначении на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед». Напомним, пост спортивного директора «красных дьяволов» остаётся вакантным после ухода Эда Вудворда.

«Я никогда не был даже близок к назначению в «Манчестер Юнайтед». У меня хорошие отношения с руководством клуба. Также я провёл в этой команде фантастические годы, но мои дела в «Аяксе» пока не завершены», – дал понять ван дер Сар в интервью The Times.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» был последним клубом в карьере ван дер Сара. Голкипер закончил карьеру в конце сезона-2010/11.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдвин Ван Дер Сар
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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