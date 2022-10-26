Тен Хаг: «Роналду сыграет завтра, Варан вылетел до начала чемпионата мира»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал кадровую ситуацию в клубе в преддверии матча Лиги Европы с «Шерифом».

«Роналду тренировался с командой и сыграет завтра. Если говорить о Варане, Рафаэль вылетел до начала чемпионата мира», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Варан получил травму в матче с «Челси», из-за чего француза заменили во втором тайме. Роналду пропустил игру с «пенсионерами» из-за дисциплинарных мер от главного тренера. Ранее Криштиану отказался выходить на замену в поединке против «Тоттенхэма». Напомним, летом у португальца заканчивается контракт с командой Эрика тен Хага.