Антони: «Каземиро – наш сторожевой пёс в центре»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал игру опорного хавбека команды Каземиро, который этим летом перебрался в команду из мадридского «Реала» за 80 миллионов евро

«Всегда говорил, что Каземиро – наш сторожевой пёс в центре. Он очень серьёзный парень. Я думаю, он показал атакующим игрокам отличное празднование гола», – заявил Антони в интервью после матча с «Челси».

В выездной игре с лондонским «Челси» Каземиро забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед». Бразилец сравнял счёт на последних минутах матча и позволил своей команде увезти одно очко со «Стэмфорд Бридж».