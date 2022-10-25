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Антони: «Каземиро – наш сторожевой пёс в центре»

25 Октября 2022 • 13:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал игру опорного хавбека команды Каземиро, который этим летом перебрался в команду из мадридского «Реала» за 80 миллионов евро

«Всегда говорил, что Каземиро – наш сторожевой пёс в центре. Он очень серьёзный парень. Я думаю, он показал атакующим игрокам отличное празднование гола», – заявил Антони в интервью после матча с «Челси».

В выездной игре с лондонским «Челси» Каземиро забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед». Бразилец сравнял счёт на последних минутах матча и позволил своей команде увезти одно очко со «Стэмфорд Бридж».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Антони
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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