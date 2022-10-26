Эриксен: «Я пришёл в «МЮ» не для того, чтобы сидеть на лавке»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен заявил, что намерен продолжать выступать в основном составе команды. Напомним, летом датчанин подписал контракт с «красными дьяволами» на правах свободного агента.

«Я пришёл в «Манчестер Юнайтед» не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Мне пообещали игровое время. Это было одним из факторов того, почему я принял предложение», – заявил Эриксен на пресс-конференции в преддверии матча Лиги Европы с «Шерифом».

В нынешнем сезоне Эриксен отметился двумя результативными передачами в десяти матчах Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне игрок выступал за лондонский «Брентфорд», в составе которого записал на свой счёт гол и четыре ассиста.