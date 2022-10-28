​В «Манчестер Юнайтед» опять неспокойно: Антони пошёл против тен Хага

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг говорил о намерении внести коррективы в игру Антони. Голландский тренер сказал, что бразильский вингер порой делает «финты ради финта».

Антони явно пошёл против тен Хага, судя по оставленному сообщению в социальных сетях.

«Мы [бразильцы] известны своим искусством, и я не перестану делать то, что привело меня туда, где я есть!» - написал Антони.

Напомним, что в летнее трансферное окно Антони перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса». За «красных дьяволов» бразилец провёл 11 матчей, в которых забил три гола.

Стоит сказать, что ранее Эрик тен Хаг отстранял от команды Криштиану Роналду на несколько дней за отказ выйти на поле.